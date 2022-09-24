Флагманы Xiaomi 12T и 12T Pro показали на рендерах

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры будущих флагманов Xiaomi — Xiaomi 12T и 12T Pro.

Внешне ярких отличий у смартфонов нет. Только по надписям на блоке камер можно определить модель устройства: 12T получит камеру на 108 Мп, 12T Pro — на 200 Мп.

По слухам, оба устройства получат 6,67-дюймовые AMOLED дисплеи с закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Емкость батарей составит 5000 мАч + поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Процессоры будут разные: Xiaomi 12T будет построен на MediaTek Dimensity 8100, 12T Pro на топовом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Презентация Xiaomi 12T и 12T Pro должна состояться в ближайшие месяцы, однако, когда именно не сообщается.

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