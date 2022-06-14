Xiaomi 12S получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1

Совсем скоро Xiaomi представит свой новый флагман Xiaomi 12 Ultra. Его главными преимуществами можно назвать топовый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и камеру Leica.

Однако, на Geekbench под серийным номером 2206123SC засветился еще один смартфон из этой линейки — Xiaomi 12s. Эта модель является обновленной версией Xiaomi 12.

Из данных бенчмарка видно, что 12S также получит Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативную память на 12 Гб, Android 12 из коробки и оболочку MIUI 13.

Что еще добавит китайский производитель пока не ясно. Ранее появлялись изображения задней панели этого устройства, где установлена камера с логотипом Leica. Хотя прежде мощную камеру, созданную вместе с Leica, приписывали только версии Ultra.

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