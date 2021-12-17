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Новости

Xiaomi 12 Ultra станет компактным флагманом

Появились новые данные, касающиеся смартфона Xiaomi 12 Ultra. Похоже, китайцы пойдут по пути Samsung с её линейкой Galaxy S22. Как сообщается, 12 Ultra получит экран с разрешением 2К и диагональю 6,5–6,6 дюйма.

Подобное ожидает и модели Redmi. Таким образом, в 2022 году на рынок выйдет сразу несколько моделей с относительно компактными габаритами. Причём это будут именно флагманы. Пока неясно, планируется ли сделать более компактными и другие модели.

Отметим, что данные сообщил информатор под ником Digital Chat Station, который ранее публиковал правдивые утечки о различных смартфонах китайских компаний задолго до премьеры.

При этом нужно понимать, что уменьшение размеров уменьшает также и ёмкость аккумулятора. Так что есть шансы, что флагманы будут довольно-таки «короткоживущими».

Источник:
MyDrivers
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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