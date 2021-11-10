Xiaomi 12 Ultra показали на рендерах

В сети появились свежие компьютерные изображения флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra, который выйдет на рынок в 2022 году. Эта модель получит процессор Snapdragon 898. Такой же самый появится в Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

Судя по изображениям, Xiaomi 12 Ultra напоминает Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mix 4. Новинке приписывают подэкранный сканер отпечатка пальца, такую же фронтальную камеру, а также дополнительный дисплей на задней панели.

Основная камера, как утверждается, получит главный модуль на 200 МП, сверхширокоугольный модуль и перископную камеру с 200-кратным цифровым увеличением. Помимо этого, предполагается быстрая зарядка, защита от воды и другие особенности премиального флагмана.

Цена и точная дата выхода не уточняются.