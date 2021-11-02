Xiaomi перенесла российский запуск Xiaomi 11T

Компания Xiaomi, объявила о переносе старта продаж смартфонов серии Xiaomi 11T на российском рынке. Изначально новинки должны были появиться в магазинах 5 ноября, но теперь новой датой станет 9 ноября 2021 года.

Перенос объясняется эпидемиологическими мерами, которые привели к временному закрытию офлайн-магазинов, из-за чего желающим ознакомиться с продуктами бренда лично придется подождать.

Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro будет предлагаться в трех цветовых вариантах: “Метеоритный серый”, “Лунный белый”, “Небесный голубой”.

Российская стоимость Xiaomi 11T Pro

12 ГБ/256 ГБ – 59 990 рублей;

8 ГБ/128 ГБ – 53 990 рублей.

Российская стоимость Xiaomi 11T

8 ГБ/128 ГБ – 44 990 рублей;

8 ГБ/256 ГБ – 49 990 рублей.

Приобрести новинки можно будет в интернет-магазине Xioami и официальной российской рознице.