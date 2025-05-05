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Microsoft отключает пароли в новых аккаунтах

Брутфорс и фишинг отступают: Microsoft массово внедряет беспарольную авторизацию.
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Василиса Ларина сегодня в 11:41

Microsoft объявила, что все новые учётные записи теперь создаются без пароля — по умолчанию. Вместо него пользователи смогут войти через приложение Microsoft Authenticator, ключ доступа или биометрию, включая отпечатки пальцев и распознавание лица. Цель — повысить безопасность и снизить риски фишинга, брутфорса и атак с подстановкой данных.

«В рамках этого упрощённого UX мы меняем поведение по умолчанию для новых учётных записей. Новые учётные записи Microsoft теперь будут беспарольными по умолчанию», — заявили Джой Чик, президент Microsoft по идентификации, и Васу Джаккал, корпоративный вице-президент по безопасности.

С марта компания начала поэтапно внедрять беспарольную аутентификацию в своих мобильных и веб-продуктах. Теперь после первого входа в систему пользователю сразу предложат создать passkey (ключ доступа). В дальнейшем для доступа к аккаунту пароль уже не потребуется.

Существующие пользователи тоже могут отказаться от пароля — для этого нужно вручную отключить его в настройках аккаунта. В Microsoft рассчитывают, что большинство пользователей со временем полностью перейдут на passkey.

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Источник:
Microsoft
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