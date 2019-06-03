Windows оказалась более защищенной от вирусов, чем macOS
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Windows оказалась более защищенной от вирусов, чем macOS

Количество вирусов для компьютеров Apple под управлением macOS в 2019 году возросло на 400%. Об этом сообщается в отчете Malwarebytes. Удивительно, но Windows оказалась более безопасной, чем macOS.

В отчете сообщается, что на каждый Mac приходилось около 11 угроз, а для устройств под управлением Windows всего 5,8. Уточняется, что речь идет не только о вирусах, а вообще о всем вредоносном ПО.

Особо популярными для атак считаются компьютеры Apple, которые используется в бизнесе. Обладатели macOS игнорируют антивирусы и надеются на встроенную систему защиты.

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