Windows оказалась более защищенной от вирусов, чем macOS

Количество вирусов для компьютеров Apple под управлением macOS в 2019 году возросло на 400%. Об этом сообщается в отчете Malwarebytes. Удивительно, но Windows оказалась более безопасной, чем macOS.

В отчете сообщается, что на каждый Mac приходилось около 11 угроз, а для устройств под управлением Windows всего 5,8. Уточняется, что речь идет не только о вирусах, а вообще о всем вредоносном ПО.

Особо популярными для атак считаются компьютеры Apple, которые используется в бизнесе. Обладатели macOS игнорируют антивирусы и надеются на встроенную систему защиты.