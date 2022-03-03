Тестовую сборку Windows 11 научили привязывать банковскую карту

В новой тестовой сборке Windows 11 под номером 22567, появилась возможность привязать банковскую карту для оплаты сервисов и ПО. Кроме того, добавилась функция Smart App Control для обнаружения опасного ПО, возможность подключаться к Android-смартфону, а также запускать обновления при обнаружении экологических чистых источников энергии.

Последнее нововведение будет стараться обновлять Windows при помощи чистых источников энергии. Например, электропитание городских сетей может происходить из несколько источников: ветра, солнце и ископаемых виды топлива. Система будет обновляться, когда именно экологичные источники будут преобладать в электросети. Функция будет работать только в том случае, когда Microsoft будет получать информацию от сервисов electricityMap и WattTime.

Во время установки Windows можно открыть QR-код и отсканировать его с Android-смартфона, таким образом произойдёт синхронизация данных при первом запуске.

С полным списком нововведений можно ознакомиться на сайте Microsoft.

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