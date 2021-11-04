Windows 11 сломалась по всему миру

Microsoft выпустила предупреждение для всех пользователей Windows 11 о проблемах с работой новой ОС.

Дело в том, что компания использует в системе сертификат, который перестал поддерживаться с 31 октября. Из-за него могут не работать некоторые штатные программы. Среди них Ножницы, панель эмодзи, сенсорная клавиатура и другие.

Скорый патч KB4006746 должен исправить ситуацию, но пока он доступен для участников программы Insider Preview.

Новый патч исправляет множество проблем, но оставляют одну – ошибку с приложением Ножницы. В качестве временного решения предлагается использовать кнопку Print Screen, а затем вставлять скриншот в графический редактор Paint.

Среди решений для всех: изменить системную дату на 30 октября, тогда всё вернётся к работе.