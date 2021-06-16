Windows 11 слили до анонса и показали всё самое важное

Вчера в сети появилась ранняя сборка Windows 11, которая немедленно была скачана энтузиастами. И почти сразу же стали появляться новые данные, включая внешний вид, меню «Пуск», новый стартовый звук, видео интерфейса и прочее.

Новый «Пуск»

В новой версии меню появились изменения. Так, к примеру, оно установлено теперь по центру и выглядит проще. Также видно, что для меню есть различные цвета и эффект полупрозрачности.

При этом меню можно перенести влево — для этого есть свой переключатель.

Вот так выглядит меню после переключения.

Прочие скриншоты

Здесь отличий почти никаких, разве что закруглённые углы. В остальном те же инструменты, что и в Windows 10.

Видео с ОС

Том Уоррен из The Verge поделился пакетом роликов:

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Windows 11 also includes a new snap feature built into the maximize button on all apps. It's a neat way to surface features that have existed in Windows for years https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/uXcwVngmTT — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Видео от ADeltaX:

10-минутное видео:

И трёхчасовой ролик по загрузке и работе с новой ОС.

Скачать обои

Например, отсюда.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram