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Новости

Windows 11 слили до анонса и показали всё самое важное

Вчера в сети появилась ранняя сборка Windows 11, которая немедленно была скачана энтузиастами. И почти сразу же стали появляться новые данные, включая внешний вид, меню «Пуск», новый стартовый звук, видео интерфейса и прочее.

Новый «Пуск»

В новой версии меню появились изменения. Так, к примеру, оно установлено теперь по центру и выглядит проще. Также видно, что для меню есть различные цвета и эффект полупрозрачности.

  • Windows 11
  • Windows 11
  • Windows 11
  • Windows 11

При этом меню можно перенести влево — для этого есть свой переключатель.

  • Windows 11

Вот так выглядит меню после переключения.

  • Windows 11

Прочие скриншоты

Здесь отличий почти никаких, разве что закруглённые углы. В остальном те же инструменты, что и в Windows 10.

  • Windows 11
  • Windows 11
  • Windows 11
  • Windows 11
  • Windows 11

Видео с ОС

Том Уоррен из The Verge поделился пакетом роликов:

Видео от ADeltaX:

10-минутное видео:

И трёхчасовой ролик по загрузке и работе с новой ОС.

Скачать обои

Например, отсюда.

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Источник:
The Verge
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