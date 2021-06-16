Windows 11 слили до анонса и показали всё самое важное

Вчера в сети появилась ранняя сборка Windows 11, которая немедленно была скачана энтузиастами. И почти сразу же стали появляться новые данные, включая внешний вид, меню «Пуск», новый стартовый звук, видео интерфейса и прочее.
Новый «Пуск»
В новой версии меню появились изменения. Так, к примеру, оно установлено теперь по центру и выглядит проще. Также видно, что для меню есть различные цвета и эффект полупрозрачности.
При этом меню можно перенести влево — для этого есть свой переключатель.
Вот так выглядит меню после переключения.
Прочие скриншоты
Здесь отличий почти никаких, разве что закруглённые углы. В остальном те же инструменты, что и в Windows 10.
Видео с ОС
Том Уоррен из The Verge поделился пакетом роликов:
Видео от ADeltaX:
10-минутное видео:
И трёхчасовой ролик по загрузке и работе с новой ОС.
Скачать обои
Например, отсюда.
Поделитесь своим мнением!