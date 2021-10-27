Microsoft готовит упрощённую версию Windows 11 под названием SE

Похоже, что в компании Microsoft готовят альтернативу ChromeOS и хромбукам. Как поведал обозреватель Зак Боуден, корпорация готовит фирменный ноутбук Microsoft Surface и упрощённую ОС Windows 11 SE под него. Ноутбук будет рассчитан на учащихся.

Пока что новинка фигурирует под условным названием Surface Laptop SE. Ноутбук получит процессор Celeron N4120, 8 ГБ оперативной памяти и 11,6-дюймовый дисплей 1366 x 768 пикселей. Из портов заявлены один USB Type-A, один USB Type-C, разъём для наушников 3,5 мм. В общем, такая себе реинкарнация нетбуков.

Что касается Windows 11 SE, то это название ранее уже фигурировало в утечка, но на релизе в начале октября такой ОС не показали. Скорее всего, она пока находится в разработке.

Боуден утверждает, что устройство в основном уже доработано, анонс ожидается до конца текущего года.