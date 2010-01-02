Windows 10 предупредит о скорой «смерти» SSD

Одной из проблем SSD является их постепенный износ. Однако здесь сможет помочь новая версия Windows 10. Там появилась полезная функция, которая предупредит о скорой «смерти» накопителя и посоветует произвести резервное копирование данных

На данный момент она реализована в Windows 10 Insider Preview Build 20266, эта сборка есть на канале раннего доступа для тестировщиков (Dev Channel).

Помимо этого, система будет уведомлять о расчётном сроке службы накопителя, а также о его температуре. То есть, фирменные утилиты более не нужны. Данные об этом можно найти в разделе «Управление дисками».

О сроках появления функции в релизе не сообщается.