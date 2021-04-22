Windows 10 научили запускать графические приложения Linux

Компания Microsoft начала тестировать функцию запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом в Windows 10. Это работает в WSL (Windows Subsystem for Linux) на инсайдерских сборках ОС.

Как сообщается, нововведение позволит не только запускать традиционные браузеры, плееры и прочее. Теперь поддерживается аппаратное ускорение на GPU, а также нативная поддержка динамиков и микрофона.

Важно отметить, что ранее такое уже было возможно, однако требовалось запускать X-сервер вручную. Теперь это работает автоматически.

Пока что функция поддерживается только в ранней сборке Windows 10 Insiders 21364 или более свежей. Там нужно, в том числе обновить подсистему WSL при помощи консольной команды «wsl –update». После этого можно запускать программу.