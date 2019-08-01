Windows 10 будет обновляться один раз в год

Представители Microsoft никак не успокоятся на счет обновлений для Windows 10. Это настоящая головная боль не только для них, но и для пользователей. Видимо, именно поэтому было принято кардинальное решение перейти с двух крупных обновлений в год, на одно. Это значит, что теперь не будет осенних и весенних обновлений. Правда, начнется это только со следующего года.

Основная причина столь кардинального решения – направления сил на разработку Windows 10X, которая предназначена для работы на мобильных устройства, в том числе с двумя дисплеями. Ожидается, что данная ОС должна выйти уже в будущем году в первой половине года. Такое решение многие уже раскритиковали. Причина – долгое внедрение новых функций и возможностей в ОС.

Но с другой стороны, мы, то есть пользователи, не будем в судорогах ждать перезагрузки системы после очередного обновления, ведь разработчикам будет выделено больше времени для тестирования новых функций. В этом же году, ориентировочно, в октябре или ноябре выйдет последнее осеннее обновление, которое привнесет в операционную систему новое меню «Пуск» и другие возможности.