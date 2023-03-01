Winamp станет стриминговой платформой

Llama Group объявила о запуске новой версии Winamp 15 марта 2023 года, которая станет стриминговой платформой с подписками на музыкантов. Пользователи смогут выбрать вариант подписки зависящую от доступного эксклюзивного контента. Оформить подписку смогут в версии Winamp для Android, iOS, браузера и Windows.

Кроме того, компания запланировала запустить дополнительные функции для артистов до конца июня 2023 года, включая управление авторскими правами через дочернюю компанию Winamp Bridger, лицензирование и запуск NFT. Музыканты будут получать 85% дохода от подписок.

Winamp был создан компанией Nullsoft в 1997 году и приобретен медиагруппой AOL в 1999 году, а затем Radionomy Group в 2014 году. Последнее обновление было выпущено в 2013 году.

Radionomy Group планировала перезапуск проигрывателя в 2018 году, но этого не произошло. Однако в 2021 году компания обновила сайт и логотип приложения, а в 2022 году продала аудиобизнес голландской Azerion и переименовалась в Llama Group.