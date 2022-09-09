Состоялся релиз плеера Winamp 5.9

На сайте Nullsoft состоялся релиз легендарного музыкального плеера Winamp 5.9.0. Сборка под символичным номером 9999 вышла спустя 4 года после выпуска версии 5.8.

Релиз получил множество изменений и некоторые улучшения. Одним из основных нововведений стал переход с Visual Studio 2008 на Visual Studio 2019.

Winamp 5.9 Final

Разработчики также заявляют, что им не удалось реализовать в Winamp 5.9 декодер NSV VP3 из-за отсутствия исходного кода On2 VP3.

Список основных изменений:

Улучшенная совместимость с Windows 11;

Улучшена поддержка потокового вещания по HTTPS, воспроизведения FLAC и кодека VP8;

Улучшена поддержка .itz, .mdz, .s3z и .xmz;

Корректная поддержка юникода;

Исчезла вкладка Bento Browser;

Обновлены ключевые компоненты.

Также исправлены баги и ошибки, которые были обнаружены в предыдущих версиях.

Загрузить Winamp 5.9.0 можно тут, а пакет локализации доступен по этой ссылке.

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