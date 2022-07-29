Вышел Winamp 5.9 RC1 с поддержкой Windows 11

Разработчики обновлённого Winamp выпустили бета-версию под номером 5.9 RC1, спустя четыре года после релиза сборки 5.8. В ней появилась совместимость с Windows 11 и поддержка видеокодека VP8.

Обновление сохранило все ключевые особенности оригинала и получило ряд нововведений. Теперь Winamp поддерживает воспроизведение множества популярных типов мультимедийных файлов. Кроме того, есть встроенное интернет-радио, 10-полосный графический эквалайзер с ручной настройки, импорт библиотеки iTunes и новый каталог подкастов.

Также в наличии беспроводная синхронизация с Winamp для Android и возможность управлять плейлистом из браузера при помощи специального виджета.

Обновлённый Winamp был представлен в 2018 году. Сейчас Winamp 5.9 RC1 доступен для бесплатной загрузки.

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