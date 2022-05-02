Apple Watch Series 8 научат измерять температуру тела

Грядущая серия смарт-часов Apple Watch Series 8 получит специальный датчик для измерения тела пользователя. Нововведение появится, если Apple успеет доработать алгоритм отвечающий за различные измерения. Поскольку запястье не то место, которым обычно измеряют температуру тела, необходим более точный и сложный алгоритм.

Я считаю, что Apple Watch Series 8 смогут измерять температуру тела, если алгоритм может соответствовать высоким требованиям Apple до массового производства. Заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо

Изначально планировалось, что градусник появится в Apple Watch Series 7, но функцию отменили из-за слишком некачественной проработки алгоритмов.

Тем временем Apple готовит ещё одно поколение доступных Apple Watch SE. Они получат усиленный корпус и улучшенную защиту для погружения в воду.

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