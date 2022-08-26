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Новости

Большой архив обоев из Motorola Razr 2022 доступен для загрузки

Недавно состоялся выход складного смартфона Motorola Razr 2022. Новинка заметно изменилась, получила мощный чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц экран и переработанный дизайн.

Вместе со всеми новшествами, смартфон получил огромную коллекцию разнообразных обоев. Энтузиасты из зарубежного издания XDA собрали их в один ZIP-архив и выложили его в файлообменник AndroidFileHost.

Редакция The GEEK в свою очередь загрузила весь архив, распаковала и сделала его доступным на Яндекс Диске. Можно зайти в каждую папку, выбрать что-то конкретное и загрузить. Без необходимости скачивания всех файлов.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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