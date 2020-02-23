Вышла публичная бета-версия Android 11

Google выпустила первую публичную бета-версию Android 11. Опробовать будущее обновление теперь может любой желающий. Кроме того, Google Play начал принимать на модерацию приложения, которые адаптированы к новой версии Android.
Android Beta 1 могут установить владельцы смартфонов:
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3 XL
- Google Pixel 3A
- Google Pixel 3A XL
- Google Pixel 4
- Google Pixel 4 XL
Однако обновиться в ближайшие месяцы смогут пользователи смартфонов Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme и OnePlus. Какие именно модели, объявят позже.
Официальный релиз Android 11 ожидается в третьем квартале текущего года.
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