Вышла публичная бета-версия Android 11

Google выпустила первую публичную бета-версию Android 11. Опробовать будущее обновление теперь может любой желающий. Кроме того, Google Play начал принимать на модерацию приложения, которые адаптированы к новой версии Android.

Android Beta 1 могут установить владельцы смартфонов:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3A

Google Pixel 3A XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Однако обновиться в ближайшие месяцы смогут пользователи смартфонов Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme и OnePlus. Какие именно модели, объявят позже.

Официальный релиз Android 11 ожидается в третьем квартале текущего года.