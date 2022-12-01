Вышла iOS 16.2 beta 4 для разработчиков

Только вчера Apple выпустила публичную версию iOS 16.1.2, так сегодня разработчикам стала доступна iOS 16.2 beta 4 под номером сборки 20C5058d.

Что нового — неизвестно. Компания оставила стандартное описание, как исправление ошибок и повышение стабильности системы.

Вес обновления около 650 МБ. Загрузить iOS 16.2 beta 4 можно уже сейчас «по воздуху». В прошлой «бете» были обнаружены функция, как в Android и исправление глюков с анимацией в iPhone 14.

Если вы хотите опробовать бета-версию iOS 16 уже сегодня, то можете воспользоваться нашей инструкцией.