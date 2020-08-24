Вышел смартфон Moto G9 для конкуренции с бюджетными Redmi и Realme

Вот и производитель в лице доболе знакомого нам бреда Motorola вступил в борьбу в место под солнцем в бюджетном сегменте смартфонов. Так, в Индии был представлен первый из таких смартфонов – модель Moto G9 по задумке разработчиков должна составить конкуренцию недорогим устройствам от Redmi и Realme.

В основе этого смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 662. Информация выводится на 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Корпус смартфона выполнен из поликарбоната и имеет водоотталкивающую конструкцию. В свое наличие покупатель получит 4 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. Есть и поддержка слота для установки карт памяти. На передней панели имеется восьмимегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F/2,2.

Что касается основной камеры, то она оснащена сразу четырьмя модулями, главный из которых имеет разрешение 48 МП. Здесь пользователь найдет ночной режим, автоматическую фиксацию улыбки, оптимизацию снимков и прочие функции улучшения. Работает аппарат на ОС Android 10 с собственной графической надстройкой Motorola My UX. Также наличествует отдельная кнопка для вызова помощника Google Assistant.

Питается модель Moto G9 от емкого аккумулятора на 5 000 мАч. Это позволяет аппарату на одном заряде продержаться двое суток. Если говорить о режимах работы, то при прослушивании музыки, аккумулятора хватит на 83 часа, на воспроизведение потокового видео – 16 часов. Кроме того, есть поддержка быстрой зарядки, мощностью 20 Вт. Также стоит отметить наличие поддержки 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 и NFC. Ожидается, что продажи должны стартовать 31 августа.