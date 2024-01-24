Вышел OneXPlayer X1: игровой гибрид консоли, планшета и ноутбука на базе Intel Core Ultra

Компания One-Netbook выпустила OneXPlayer Х1 – игровой планшетный компьютер, который может превращаться в портативную приставку.

Устройство получило 10,95-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 2650×1600 и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора используется серия Intel Core Ultra (до Ultra 7 155H). В зависимости от комплектации количество оперативной памяти варьируется от 16 до 64 ГБ, а постоянной – от 1 до 4 ТБ. Работает OneXPlayer Х1 на Windows 11, его автономность составляет до 8 часов благодаря аккумулятору на 16 890 мАч.

Фишкой OneXPlayer Х1 является возможность использовать его в качестве планшета, ноутбука, подключив клавиатуру, либо приставки, используя съемные контроллеры.

На платформе Indiegogo уже можно сделать предзаказ устройства в различных комплектациях, цены следующие:

Core Ultra 5 125H / 16 ГБ / 1 ТБ – $989 (~87 900 рублей)

Core Ultra 7 155H / 32 ГБ / 1 ТБ – $1189 (~105 700 рублей)

Core Ultra 7 155H / 32 ГБ / 2 ТБ – $1259 (~111 900 рублей)

Core Ultra 7 155H / 64 ГБ / 4 ТБ – $1559 (~138 600 рублей)

Цены указаны стандартные, сейчас на первые заказы действует небольшая скидка. Кроме того, можно заказать гибрид консоли, планшета и ноутбука с внешней видеокартой OneXplayer OneXGPU. Она представляет собой небольшую док-станцию, внутри которой AMD Radeon RX 7600M XT. Доплатить придется $859 (76 400 рублей).