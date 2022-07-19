Вышел кнопочный телефон Xiaomi F22 Pro на Android 12

Компания Xiaomi представила для китайского рынка кнопочный смартфон Xiaomi F22 Pro. Производитель его именует «королём кнопочных телефонов». Толщина новинки всего 9 мм, а вес — 116 г.

Устройство оснащается 3,5-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 960×640 пикселей и частотой обновления 60 Гц. За работу отвечают чипсет MediaTek Helio G85 и 4 ГБ ОЗУ (LPDDR4). Для хранения данных пользователю доступно 64 ГБ.

На задней стороне корпуса расположена камера на 8 Мп (Sony IMX219). Фронтальную камеру на 2 МП разместили в нижнем правом углу.

Телефон обладает встроенной батареей на 2150 мАч с поддержкой зарядки через USB-C с мощностью 10 Вт. В качестве операционной системы используется Android 12.

Xiaomi F22 Pro доступен в белом и чёрном цветах. Стоимость — 999 юаней (около 9 тысяч рублей).

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