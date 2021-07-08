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Новости

Вышел джейлбрейк Blackb0x для Apple TV 2 и 3 поколения

Состоялся публичный релиз джейлбрейка Blackb0x. В первую очередь он ориентирован на старые модели Apple TV, а именно 2 и 3 поколения.

В зависимости от модели Apple TV джейлбрейк Blackb0x может быть привязанным и непривязанным. Если выбрать первый вариант, то придётся каждый раз устанавливать джейлбрейк после перезагрузки.

Поддерживаются следующие Apple TV:

  • Apple TV 3 (A1469): tvOS 8.4.x непривязанный, tvOS 7.x привязанный;
  • Apple TV 3 (A1427): tvOS 8.4.x непривязанный, tvOS 7.x привязанный;
  • Apple TV 2 (A1378): tvOS 7.1.2 привязанный, tvOS 6.1.4 привязанный.

Для установки джейлбрейка требуется подключить Apple TV к Mac и запустить приложение для взлома приставки, которое можно загрузить на Github. Пользователи Windows и Linux не смогут установить джейлбрейк из-за некоторых особенностей операционных систем.

Источник:
idownloadblog
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