Выпуск Tesla Cybertruck отложен до 2022 года

Компания Tesla, несмотря на все обещания, вынуждена была перенести выход пикапа Cybertruck на время. Если раньше предполагали, что “конвейер” по производству будет запущен в этом году, теперь это мероприятие перенесли на следующий год.

Правда, информация не совсем достоверная, ведь представители компании пока не выпустили официального заявления. Зато это отчетливо видно на странице предзаказа авто.

Стоит отметить, что еще несколько недель назад хоть и ходили слухи о возможном переносе сроков начала производства, но представители компании их всячески опровергали. Об этом говорилось как раз в период ознакомления с финансовыми результатами за отчетный период, то есть за второй квартал этого года. Что касается места начала производства, то им станет Gigafactory, что в Остине, штат Техас. Там же начнется производство Model Y, предвещающей Cybertruck.

Но и раньше те, кто следил тщательно за этим вопросом, мог с уверенностью сказать, что перенос состоится. Один из таких моментов – это лишь недавнее завершение инженерного проекта. Да и сам Илон Маск оговорился по этому поводу, предупредив, что возможны проблемы с кузовом. Ведь достаточно трудно добиться того состояния от материала, который был показан в концептуальной версии.

Полировка нержавеющей стали, весьма долгий и сложный процесс. Это я делюсь с вами инсайдерской информацией. Заявил Илон Маск

Уже сейчас на Cybertruck оформлено порядка миллиона предварительных заказов. Правда, такая цифра ничего не значит, ведь первый взнос всего 100 долларов, которые можно вернуть.