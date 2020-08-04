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Новости

Выпущена macOS Big Sur beta 4 — новый Safari и виджеты

Компания Apple представила четвёртую бета-версию macOS Big Sur, где появились некоторые нововведения. В этой версии появилась улучшенная версия браузера Safari, который стал быстрее и экономичнее. В нём теперь можно использовать расширения из Chrome и Firefox. А ещё он позволяет теперь воспроизводить YouTube в 4K. Ранее такой возможности не было.

Из других изменений отметим «Центр управления», который напоминает аналогичный элемент в iOS. А в «Центре уведомлений» появились новые виджеты в стиле iOS, интерактивные уведомления с группировкой по приложениям и так далее.

В числе мелочей отметим изменения в приложениях «Фото», «Карты», «Сообщения» и многих других. Как ожидается, это будет последняя бета перед релизом, который запланирован на осень. Следует также отметить, что новая «яблочная» операционная система рассчитана на работу как с текущими x86-ми процессорами Intel, так и с новыми фирменными чипами ARM.

Предполагается, что в будущем компания Apple переведёт свои компьютеры на собственные однокристальные системы и обеспечит взаимную работу настольных и мобильных приложений в рамках единой экосистемы. Впрочем, пока что там выпускают и классические моноблоки на базе «синих» чипов.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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