Apple представила обновлённый 27-дюймовый iMac

Неожиданно для всех Apple анонсировала обновление для 27-дюймового iMac. Новый 27-дюймовый iMac имеет тот же дизайн, что и модель 2012 года.

Новинка получила топовые процессоры Intel 10 поколение, графику AMD следующего поколения и до 128 ГБ оперативной памяти. Фронтальная камера получила поддержку разрешения 1080p, а сам дисплей получил Retina 5K. Обновление также коснулось динамиков, они теперь обладают повышенной четкостью, а встроенные микрофоны обзавелись студийным качеством записи.

Стоимость нового iMac начинается от 1799 долларов США. В розничные магазины новинка поступит уже на днях.