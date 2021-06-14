Выход Samsung Galaxy S21 FE в назначенное время под угрозой

Сегодня одно из корейских изданий сообщило пренеприятную новость, касающуюся даты выхода модели Samsung Galaxy S21 FE. Сообщается, что возможно запуск смартфона отложен на неопределенный срок. Правда, подтвердить источником данную новость не смогли и вскоре она была удалена с ресурса. В дело сразу же вмешались представители южнокорейского бренда.

Правда, они не только не опровергли данную информацию, но еще больше запутали ситуацию. В их заявлении было сказано, что “ничего еще не определено относительно возможной проблемы с датой выхода”. То есть, они намекнули, что проблема с выходом может присутствовать, а может выход состоится вовремя. В общем, одна неопределенность.

О самом смартфоне стоит сказать, что это продолжение Galaxy S20 FE, устройства, которое имело ошеломляющий успех благодаря небольшому ценнику при сохранении топовых характеристик. Нынешний вариант уже засветился в Geekbench с чипсетом Snapdragon 888 и восемью гигабайтами ОЗУ.

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