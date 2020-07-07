Выход ремейка Mafia перенесли на осень
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Новости

Выход ремейка Mafia перенесли на осень

На официальном сайте игры Mafia пользователи обнаружили новую дату выхода ремейка. Проект планировали выпустить 28 августа, но по неизвестным причинам новой датой на сайте значится 25 сентября.

Кроме того, обновлённая дата стоит на всех иностранных версиях сайта. Поэтому перенос вполне реален. Однако студия 2K Games пока не делала никаких официальных заявлений.

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В онлайн-магазинах Microsoft Store и Steam осталась прежняя дата, но видимо совсем скоро она изменится.

Первый геймплей ремейка Мафии обещали показать в конце июня, но позже презентацию отменили. По всей видимости разработчики дорабатывают проект, чтобы угодить игрокам.

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