Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.

Такое заключение было сделано представителями Bank of America после общения с экспертом по поставкам Apple Эллиотом Ланом. По его мнениею выход iPhone 12 с сентября перенесут на месяц.

Пострадали от вируса не только айфоны следующего поколения, но и iPhone SE 2, который должен был выйти в конце марта текущего года. Проблемы связаны с нестабильностью доставки и тем, что многие заводы до сих пор не работают.

Доступный iPhone SE 2 (iPhone 9) также может задержаться. По слухам, смартфон должны были представить 31 марта. Однако, ключевые поставщики и производства Apple еще не отправились от коронавируса. Помимо этого, с презентацией iPhone 9 тоже не безоблачно. Ее могут отменить совсем, так как в том округе, где базируются купертиновцы власти порекомендовали воздерживаться от массовых мероприятий и встреч.