VR-шлем Apple выйдет позже, чем ожидалось

Инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо поделился информацией о новой AR/VR-гарнитуре от компании Apple. По его данным, разработка немного замедлилась из-за повышенных требований к дизайну, так что производство новинки застопорилось.

По данным Куо, Apple продолжает тестировать различные варианты конструкции, а также разрабатывает софт и сервисы. Утверждается, что гарнитура получит поддержку «широкого спектра приложений». А массовое производство стартует не ранее конца 2022 года.

В самой компании будут позиционировать VR-гарнитуру в качестве многофункционального устройства, а не чисто игровой или развлекательной системы. Это, по мнению Куо, может привести к «революционному пользовательскому опыту».

Новинке приписывают 8K-дисплеи с плотностью пикселей в 4000 DPI и продвинутыми сканерами LiDAR. Для обработки потребуется внешний девайс, а ориентировочная стоимость составит около 3 тысяч долларов (213 тысяч рублей).

Помимо этого, в 2025 году могут выйти более компактные очки дополненной реальности с оптическими волноводами.