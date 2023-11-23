Возможности камеры Meizu 21 показали до официального анонса

Meizu готовится к презентации своего нового флагмана Meizu 21. В сети появились фотографии, сделанные на одно из устройств серии. Несколько снимков представил вице-президент Geely, а еще два – генеральный директор Meizu.

При этом оценить качество фотографий достаточно сложно, так как они представлены не в оригинальном разрешении.

Напомним, накануне Meizu раскрыла внешний вид грядущего флагмана. Ожидается, что Meizu 21 будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с минимальной толщиной рамок в 1,74 мм.

Что касается камер, то, по слухам, смартфон получит тройной модуль: основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX966 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный объектив Samsung S5K3P9 на 16 Мп и 12-мегапиксельный телевик Sony IMX663 с двукратным оптическим зумом.

Официальный анонс устройства запланирован на 30 ноября.