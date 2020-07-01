Вот так выглядит работа Android 10 на Surface Duo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Вот так выглядит работа Android 10 на Surface Duo

Ещё в прошлом году Microsoft анонсировала свой первый складной Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами. Он пока ещё не появился в продаже, однако журналисты сумели разобыть видео, которое показывает интерфейс системы, адаптированный под два дисплея.

Пока что новинку тестировали не на физическом устройстве, а на эмуляторе. Однако и этого достаточно, чтобы увидеть работу прошивки. В частности, там показано, как работают приложения на двух экранах.

В ролике показано, как приложения работают и отображаются в таком режиме, как идёт перетаскивание и прочее.

Напомним, что каждый экран новинки получил диагональ 5,6 дюйма. Потому в раскрытом состоянии пользователь получает 8,3-дюймовый экран. Внутри установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗу, а также 64 илиь256 ГБ постоянной памяти.

Как ожидается, новинка появится в продаже до анонса Samsung Galaxy Fold 2. Его презентацию запланировали на 5 августа, потому представление двухэкранного смартфона стоит ожидать в ближайшее время.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2

Свежий геймплейный ролик Serious Sam 4

Sony выпустит PlayStation 5 в чёрном цвете

5 полезных аксессуаров от Satechi для пользователей техники Apple

Apple готовит свою игровую консоль?

Xiaomi работает над смартфоном с двумя экранами и большой камерой

Google рассказала о будущих функциях Android 12

GeForce RTX 3060 и RTX 3050 готовятся к выходу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить