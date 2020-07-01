Вот так выглядит работа Android 10 на Surface Duo

Ещё в прошлом году Microsoft анонсировала свой первый складной Android-смартфон Surface Duo с двумя экранами. Он пока ещё не появился в продаже, однако журналисты сумели разобыть видео, которое показывает интерфейс системы, адаптированный под два дисплея.

Пока что новинку тестировали не на физическом устройстве, а на эмуляторе. Однако и этого достаточно, чтобы увидеть работу прошивки. В частности, там показано, как работают приложения на двух экранах.

В ролике показано, как приложения работают и отображаются в таком режиме, как идёт перетаскивание и прочее.

Напомним, что каждый экран новинки получил диагональ 5,6 дюйма. Потому в раскрытом состоянии пользователь получает 8,3-дюймовый экран. Внутри установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗу, а также 64 илиь256 ГБ постоянной памяти.

Как ожидается, новинка появится в продаже до анонса Samsung Galaxy Fold 2. Его презентацию запланировали на 5 августа, потому представление двухэкранного смартфона стоит ожидать в ближайшее время.