Раскрыты характеристики смартфона Microsoft Surface Duo

Сколько раз мы уже слышали о смартфоне Surface Duo от Microsoft? Множество раз, но дело в том, что подвижек в этом направлении от производителя нет. Точнее, не было, ведь сегодня появилась довольно интересная информация об этом девайсе, правда, опять от стороннего источника. На этот раз несколько приоткрыл завесу тайны пользователь Зак Боуден, который предполагает, что Microsoft Surface Duo может быть скоро представлен.

Непонятно, где была взята эта информация, но Боуден считает, что смартфон получит весьма посредственные технические характеристики. И это не случайно, ведь это всего лишь концепт, причем в инновационном форм-факторе. Если верить утечке, то аппарат получит прошлогодний топовый чипсет Snapdragon 855. Что касается памяти, то в Microsoft Surface Duo ожидается наличие 6 ГБ ОЗУ и 64 или 256 ГБ ПЗУ, причем без возможности установки карты памяти.

Если говорить об оптической составляющей, то здесь она также не на самом высшем уровне. Упоминается одна 11-мегапиксельная камера, которая используется как основная, так и фронтальная в зависимости от того, в каком состоянии смартфон. Информация будет отображаться на двух 5,6-дюймовых дисплеях с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1800×1350 точек. Питается аппарат от аккумулятора на 3 460 мАч. Как видим, характеристики Microsoft Surface Duo, как и предполагалось, не самые продвинутые.

Есть мнение, что такие характеристики связаны с тем, что у производителя нет ресурсов, как у ОЕМ-производителей. Кстати, стоимость девайса неизвестна, но вряд ли она будет на приемлемом уровне, несмотря на характеристики. Мы то знаем, что большая часть устройств от Microsoft – это премиум-класс.