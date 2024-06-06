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«Восход солнца на жатве»: пятая книга из серии «Голодные игры» выйдет в 2025 году

Американская писательница Сюзанна Коллинз анонсировала выход нового романа «Голодные игры», который получил название Sunrise on the Reaping («Восход солнца на жатве»).

Пятый роман франшизы станет приквелом к оригинальной трилогии, начнётся с жатвы 50-х Голодных игр и развернется через 40 лет после событий последней книги «Баллада о змеях и певчих птицах».

Автор рассказала, что на новую историю ее вдохновила идея философа Дэвида Юма о неявном подчинении и «легкости, с которой многие управляются немногими». По словам Коллинз, это позволило ей более глубоко изучить использование пропаганды и власть тех, кто «контролирует нарратив».

Официальный выход новой книги состоится 18 марта 2025 года. Скорее всего, «Восход солнца на жатве» также получит экранизацию, как и все предыдущие книги.

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Источник:
Associated Press
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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