Вышел первый тизер-трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Кинокомпания Lionsgate представила первый тизер нового фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Сюжет основан на романе Сьюзен Коллинз о молодом Хеймитче Эбернети — победителе 50-х Голодных игр.
Этот персонаж хорошо знаком поклонникам оригинальной трилогии, где его сыграл Вуди Харрельсон. Теперь же зрителям впервые покажут историю становления Хеймитча, его участие в юбилейных Голодных играх. Роль юного Эбернети исполнит актёр Джозеф Зада.
Режиссёром вновь выступил Фрэнсис Лоуренс, который снял четыре предыдущих фильма франшизы. Сценарий написал Билли Рэй, работавший над первым фильмом серии и хорошо знакомый с миром Панема.
В России новые «Голодные игры» выйдут 19 ноября 2026 года. Напомним, в марте 2025 года России состоялся релиз пятой книги культовой серии «Голодные игры». Новый роман Сьюзен Коллинз, получивший название «Рассвет жатвы», стал еще одним приквелом к оригинальной трилогии.
