Вышел первый тизер-трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Действие разворачивается во время 50-х Голодных игр, в которых участвовал молодой Хеймитч Эбернети.
Редакция The GEEK сегодня в 19:07

Кинокомпания Lionsgate представила первый тизер нового фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Сюжет основан на романе Сьюзен Коллинз о молодом Хеймитче Эбернети — победителе 50-х Голодных игр.

Этот персонаж хорошо знаком поклонникам оригинальной трилогии, где его сыграл Вуди Харрельсон. Теперь же зрителям впервые покажут историю становления Хеймитча, его участие в юбилейных Голодных играх. Роль юного Эбернети исполнит актёр Джозеф Зада.

Кадры из тизера

Режиссёром вновь выступил Фрэнсис Лоуренс, который снял четыре предыдущих фильма франшизы. Сценарий написал Билли Рэй, работавший над первым фильмом серии и хорошо знакомый с миром Панема.


В России новые «Голодные игры» выйдут 19 ноября 2026 года. Напомним, в марте 2025 года России состоялся релиз пятой книги культовой серии «Голодные игры». Новый роман Сьюзен Коллинз, получивший название «Рассвет жатвы», стал еще одним приквелом к оригинальной трилогии.

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в России в ноябре 2026 года

