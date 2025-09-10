Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в России в ноябре 2026 года | The GEEK
close
Новости

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в России в ноябре 2026 года

Сюжет фильма основан на книге Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы».

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат одновременно с релизом в других странах — 19 ноября 2026 года. Об этом сообщил Кинопоиск со ссылкой на Arna Media, которая получила права на показ фильма в России.

Сюжет фильма основан на книге о молодом Хеймитче Эбернети — победителе 50-х Голодных игр. Персонаж уже известен публике, в оригинальных «Голодных играх» его сыграл Вуди Харрельсон.

В этот раз зрителям расскажут историю о самих 50-х Голодных играх, а в Хеймитча «перевоплотится» Джозеф Зада. В фильме также снимутся известные актеры, такие как Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Майя Хоук и Киран Калкин.

Режиссером выступит Фрэнсис Лоуренс, снявший четыре предыдущих фильма франшизы. Сценарий написал Билли Рэй, работавший над первым фильмом серии.

Напомним, в марте 2025 года России состоялся релиз пятой книги культовой серии «Голодные игры». Новый роман Сьюзен Коллинз, получивший название «Рассвет жатвы», стал еще одним приквелом к оригинальной трилогии.

id·210143·20250910_1210
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
«Чужой: Земля». Обзор 1—5 эпизодов сериала
Netflix выпустил все серии второго сезона «Уэнсдей» — одну из ролей исполнила Леди Гага
«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года
Метаморфозы: обзор третьего эпизода сериала «Чужой: Земля»
Дэдпул появится в фильме «Мстители: Судный день»
Второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
Paramount планирует снять продолжение «Войны миров Z»
«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu
Фильм «Тихое место 3» получил дату выхода
Синопсис фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом: новые детали, возвращения и дебюты

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK