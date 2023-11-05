Во Вьетнаме создали деревянный пикап Tesla Cybertruck

Вьетнамский блогер Труонг Ван Дао, известный как владелец YouTube-канала ND-Woodworking Art, специализирующегося на создании прототипов различных автомобильных марок, представил свой деревянный пикап Tesla Cybertruck. Энтузиаст собрал автомобиль вместе со своей командой, и результат выглядит практически неотличимым от оригинала.

Каркас деревянной модели основан на стальной основе, в то время как лобовое и другие стёкла заменены на облегченный пластик. Для передвижения используется электрическая силовая установка, обеспечивающая скорость не превышающую 20 км/ч. Внутренние компоненты, такие как педали, рулевое управление, подвеска и дисковые тормоза, выполнены из дерева. Колеса, разумеется, остались резиновыми.

Сборка деревянного Cybertruck заняла 100 дней. Изначально блогер создал машину для своего сына, но также выразил желание подарить её Илону Маску. Пока Илон Маск не прокомментировал это предложение.