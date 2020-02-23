ВКонтакте запустила технологию распознавания аудиосообщений
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ВКонтакте запустила технологию распознавания аудиосообщений

ВКонтакте создала технологию, благодаря которой пользователям больше не придётся слушать голосовые сообщения — их можно будет прочитать. Достаточно нажать одну кнопку — и искусственный интеллект расшифрует аудиозапись. За распознавание речи отвечает новая нейросеть, созданная командой исследований ВКонтакте. В отличие от остальных, она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.

Функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей, а у всех появится в ближайшую неделю. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд — это 90% от всех аудио, которые записывают при общении ВКонтакте. Более того, новая технология поможет вернуться к нужной информации в переписке: голосовые сообщения теперь можно находить при помощи поиска по тексту. В будущем функция распознавания появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.

  • Vk Voice Messages 1

Распознавание голосовых сообщений полностью автоматизировано и проводится при помощи методов искусственного интеллекта. Сотрудники ВКонтакте и любые другие сторонние лица не обладают доступом к личным сообщениям пользователей. Голосовые — не исключение. Чтобы собрать данные для обучения, участники программы VK Testers записывали специально подготовленные фразы. Также качество распознавания оценивалось с помощью обратной связи от тестировщиков.

ВКонтакте начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте. Ранее VK представила нейросеть, генерирующую новостные заголовки, внедрила модели машинного обучения в модерацию контента и определение тематики публикаций, а также открыла в МФТИ собственную лабораторию искусственного интеллекта.

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