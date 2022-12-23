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«ВКонтакте» запустила офлайн-магазин с технологией дополненной реальности

В Санкт-Петербурге запустили первый офлайн-магазин VK Store, который интересен тем, что там можно купить одежду бренда, причём без примерки. Вместо этого в магазине используется технология дополненной реальности (AR).

На первом этапе там есть 3 коллекции одежды и аксессуаров:

  • VK Basic —  футболки и худи в минималистическом дизайне;
  • VK Sticker  — линейка с персонажами стикеров в социальной сети;
  • Limited — капсульная зимняя линейка рюкзаков и сумок.

В будущем появится больше товаров, созданных вместе с молодыми дизайнерами и художниками. 

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Источник:
VK

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