ВКонтакте запустила новогодние проекты

В преддверии праздников ВКонтакте запускает новогодние проекты. Пользователи смогут каждый день выполнять тематические задания и соревноваться с друзьями, а также звонить незнакомцам и обмениваться пожеланиями.

Провести праздники насыщенно поможет «Новогодний календарь» — виртуальный аналог адвент-календаря. Каждый день в нём появляются тематические задания, за выполнение которых можно заработать баллы и подняться выше в рейтинге друзей. Например, «Новогодний календарь» предложит рассказать о любимых фильмах и полученных подарках, узнать планы друзей на праздничную ночь, прогуляться на свежем воздухе и провести время с близкими.

Все эти моменты нужно фотографировать или снимать на видео — и публиковать в историях.

Также ВКонтакте появилось мини-приложение «Новогодние поздравления». В нём с 31 декабря по 6 января можно будет звонить друзьям и случайным пользователям ВКонтакте.

Если праздничного настроения нет, достаточно подтвердить участие и ждать звонка, если подходящий настрой есть — можно пожелать что-то доброе и зарядить собеседника положительными эмоциями. Звонки доступны как в мобильном приложении, так и на компьютере — через VK Messenger.