ВКонтакте запустил мини-приложение для разделения счёта c друзьями

Социальная сеть Вконтакте представила новое мини-приложение для раздела счета между друзьями. Через него можно указать сумму и добавить участников сбора.

Мини-приложение позволяет подсчитать и указать сумму для каждого друга и поделить все поровну. Каждому участнику придёт запрос на перевод средств и они смогут отправить их Вконтакте через любую банковскую карту.

Мини-приложение создано на базе платформы VK Mini Apps и работает на ПК и через мобильное приложение VK.