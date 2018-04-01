ВКонтакте запустил мини-приложение для разделения счёта c друзьями
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ВКонтакте запустил мини-приложение для разделения счёта c друзьями

Социальная сеть Вконтакте представила новое мини-приложение для раздела счета между друзьями. Через него можно указать сумму и добавить участников сбора.

Мини-приложение позволяет подсчитать и указать сумму для каждого друга и поделить все поровну. Каждому участнику придёт запрос на перевод средств и они смогут отправить их Вконтакте через любую банковскую карту.

Vk Go Dutch

Мини-приложение создано на базе платформы VK Mini Apps и работает на ПК и через мобильное приложение VK.

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