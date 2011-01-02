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Новости

ВКонтакте запустил конструктор сайтов

ВКонтакте запустил простой конструктор сайтов для бизнеса. Он работает бесплатно и с его помощью можно создать одностраничный сайт. Для работы потребуется быть владельцем паблика, которое и станет основой будущего сайта. Настройка не требует никаких специальных знаний. Кроме того, просматривать и связываться с продавцом смогут даже те, кто не авторизован в социальной сети.

В соцсети считают, что с новым инструментом предприниматели смогут увеличить объём заказов и активнее привлекать клиентов из онлайна. Для продвижения лендинга можно воспользоваться новым функционалом в виде «Реклама сайтов».

  • Vk

Чтобы сделать одностраничный сайт, нужно зайти в настройки сообщества, выбрать «Сайт из сообщества» и нажать «Создать». Практически все поля автоматически заполняются информацией из сообщества, а обязательных только три: заголовок, описание и кнопка действия (например, «Отправить заявку»). Для фона достаточно загрузить любое изображение, но если подходящего нет под рукой, то в основу сайта ляжет градиент. После этого создатель сообществ получит короткую ссылку, которая будет выглядеть как vk.link/название_сообщества.

По сути Вконтакте предлагает использовать отдельный домен vk.link, который будет включать множество других сайтов. Привязать собственный домен или добавить мощный функционал не получится, а поэтому инструмент может идеально подойти только небольших компаниям с малым объёмом позиций или мероприятий.

В будущем ВКонтакте обещает добавить возможность размещать на лендинге контент из сообщества, а также предложит варианты дизайна и интеграцию с рекламными инструментами.

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Источник:
Вконтакте
Теги: 
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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