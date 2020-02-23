ВКонтакте в период коронавируса продаёт подписку на музыку за 1 рубль
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Новости

ВКонтакте в период коронавируса продаёт подписку на музыку за 1 рубль

ВКонтакте и Одноклассники решили поддержать пользователей в период коронавируса и сделали подписку на музыку максимально доступной.

Пользователи VK смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль. Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. В ближайшее время предложение станет доступно для всех новых подписчиков единой музыкальной экосистемы ВКонтакте, BOOM и OK.

В Одноклассниках при оформлении подписки на музыку на всех платформах пользователи в течение трёх месяцев будут получать за неё 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети. С помощью неё, например, можно расплачиваться за покупки в мобильных и десктопных играх на платформе ОК.

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