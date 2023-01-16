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«ВКонтакте» разрабатывает сервис для поиска дипфков на фото и видео

Специалисты «ВКонтакте» разрабатывают сервис, который будет распознавать фейки на фотографиях и видео. Об этом сообщили в пресс-службе ВК.

Как утверждается, разработка уже идёт, система позволит проверять фотографии и видеоролики на наличие в них дипфейков, изменений, сделанных в редакторах, а также попытках заменить одного человека на другого.

Утверждается, что такие проверки смогут проводить сами пользователи. Новая функция появится в ближайшие полгода, точных сроков пока нет.  

Отметим, что в технологической карте развития высокотехнологичной области «Новое общесистемное программное обеспечение» указаны подобные сервисы. Также утверждается, что их могут создать в России.

@T_GEEK
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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