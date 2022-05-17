ВКонтакте запустила VK Мессенджер — отдельное мобильное приложение для общения

В VK Мессенджере можно общаться с друзьями из ВКонтакте и контактами из телефонной книги. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

Также пользователям VK Мессенджера доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время: удобный формат для случаев, когда не хочется, чтобы переписка хранилась долго.

Мобильный VK Мессенджер поддерживает «тёмную тему» и предоставляет возможности персонализации: можно настраивать оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе устанавливать фоны и менять размер шрифта. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов.

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