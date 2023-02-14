ВКонтакте добавила верификации аккаунтов через Госуслуги и Tinkoff ID

Социальная сеть ВКонтакте ввела новую меру безопасности, которая позволит пользователям подтвердить подлинность своих аккаунтов VK ID.
Теперь пользователи могут пройти верификацию с помощью Госуслуг или Tinkoff ID. Однако, это необязательная опция и пользователь может решить проходить верификацию или нет.
При использовании Госуслуг для верификации, социальная сеть запрашивает следующие данные:
- дату рождения
- пол
- фамилию, имя и отчество
- адрес электронной почты
- номер мобильного телефона.
Если же пользователь выберет Tinkoff ID, то ему нужно будет предоставить свою фамилию, имя, отчество, электронную почту и номер мобильного телефона.
После прохождения верификации пользователь получит серую галочку рядом с именем и фамилией, что подтверждает подлинность аккаунта.
ВКонтакте отмечает, что не передает данные из аккаунта в сторонние сервисы и что в будущем количество партнеров-сервисов, которые будут участвовать в программе верификации, будет расширено.
Эта новая мера безопасности нацелена на защиту пользователей от возможных кибератак и предотвращение злоупотреблений в социальной сети. Кроме того, эта функция может уменьшить количество мошеннических аккаунтов в социальной сети и улучшить общую безопасность сообщества ВКонтакте.
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