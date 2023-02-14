ВКонтакте добавила верификации аккаунтов через Госуслуги и Tinkoff ID

Социальная сеть ВКонтакте ввела новую меру безопасности, которая позволит пользователям подтвердить подлинность своих аккаунтов VK ID.

Теперь пользователи могут пройти верификацию с помощью Госуслуг или Tinkoff ID. Однако, это необязательная опция и пользователь может решить проходить верификацию или нет.

При использовании Госуслуг для верификации, социальная сеть запрашивает следующие данные:

дату рождения

пол

фамилию, имя и отчество

адрес электронной почты

номер мобильного телефона.

Если же пользователь выберет Tinkoff ID, то ему нужно будет предоставить свою фамилию, имя, отчество, электронную почту и номер мобильного телефона.

После прохождения верификации пользователь получит серую галочку рядом с именем и фамилией, что подтверждает подлинность аккаунта.

ВКонтакте отмечает, что не передает данные из аккаунта в сторонние сервисы и что в будущем количество партнеров-сервисов, которые будут участвовать в программе верификации, будет расширено.

Эта новая мера безопасности нацелена на защиту пользователей от возможных кибератак и предотвращение злоупотреблений в социальной сети. Кроме того, эта функция может уменьшить количество мошеннических аккаунтов в социальной сети и улучшить общую безопасность сообщества ВКонтакте.