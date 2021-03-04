VK запустил бесплатную виртуальную карту Visa с кешбэком от 2%

В сервисе VK Pay появилась бонусная программа: теперь каждый пользователь будет получать кешбэк от 2% на все покупки. Кешбэк зачислится на счет бонусами — потратить их можно у партнеров, среди которых сервисы Mail.ru Group и AliExpress. Кроме того, VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно и в интернете, и офлайн.

VK Pay — это сервис экосистемы VK для безопасных покупок. Он объединяет финансовые услуги: бонусную программу с кешбэком, карту и возможность оплаты в рассрочку. Каждый может бесплатно оформить виртуальную карту VK Pay, расплачиваться ею в интернете и реальном мире с помощью смартфона через Apple Pay или Google Pay и получать на все покупки 2% кешбэка бонусами.

За покупки у некоторых партнеров VK Pay — например, в магазинах Технопарк — начисляется повышенный кешбэк: 4%. В будущем таких партнеров станет больше.

Бонусы конвертируются в рубли по курсу 1:1. Ими можно оплатить до 20% стоимости любых покупок у партнеров VK Pay, среди которых AliExpress, Связной, МегаФон Ритейл, Технопарк, GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group. На этих же площадках можно оплачивать в рассрочку более 100 миллионов товаров и услуг.

Кешбэк начисляют не только при оплате брендированной картой — но и вообще за все покупки через VK Pay. Например, можно оплатить курс на GeekBrains любой картой через VK Pay и получить за это бонусы.

Все новые продукты — бесплатная виртуальная карта Visa и бонусы — доступны в обновленном интерфейсе мини-приложения VK Pay ВКонтакте. Чтобы получить ранний доступ к карте и бонусной программе, нужно оставить заявку на официальном сайте.