ВКонтакте открыла API для управления видеозвонками

Разработчики веб-сервисов, мобильных приложений и VK Mini Apps смогут автоматизировать создание онлайн-встреч в VK Звонках и управление ими через публичный API ВКонтакте.

Новые доступные методы помогут: заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, запускать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы. Приглашение, полученное при создании звонка, позволит присоединиться к нему — в приложении VK Звонки или веб-версии платформы. Всю необходимую документацию уже можно найти на платформе ВКонтакте для разработчиков.

API позволит эффективно использовать возможности платформы VK Звонки для проведения безлимитных видеоконференций с неограниченным числом участников. Звонки можно запускать как от личных страниц, так и от имени сообщества. Подключиться к конференции пользователи могут по ссылке и без профиля ВКонтакте — анонимно или используя VK ID, единый аккаунт для всех продуктов компании.

Новые методы можно будет использовать в связке с другими, доступными в публичном API ВКонтакте, для расширения возможностей продуктов. Например, запустить запись звонка, после завершения конвертировать трансляцию в видео и встроить готовый ролик на сайт продукта. Методы видеозвонков расширят библиотеку готовых инструментов ВКонтакте, доступ к которым могут получить любые разработчики сервисов для развития собственных проектов в интеграции с механиками соцсети. API звонков могут быть полезны для образовательных проектов, веб-конференций, онлайн-мероприятий, медиа и любых других сфер, где востребовано общение с пользователями.

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